Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году выделят свыше 2 млрд рублей на предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших от техногенных катастроф. Всего государство компенсирует половину затрат более 174 тыс. ставропольцев, сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"На предоставление льгот ЖКХ жителям Ставрополья в текущем году предусмотрено 2 млрд рублей федеральных средств. Как показывает анализ расходов за первое полугодие, этого недостаточно. Председателем Правительства Михаилом Мишустиным подписано распоряжение о дополнительном выделении Ставропольскому краю еще 18,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получают более 174 тыс. ставропольцев.

"Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают в полном объеме жилищно-коммунальные услуги, а затем государство компенсирует им 50% понесенных расходов", - сказано в пресс-релизе.