Предприятие по разведению осетров в Дагестане выйдет на полную мощность в 2024 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Построенный при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) Кизлярский осетровый рыбоводный завод в Дагестане планирует выйти на полную мощность в 2024 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе КРСК по итогам рабочей поездки генерального директора Корпорации Андрея Харина в республику.

Отмечается, что в ходе поездки глава КРСК побывал на производственных площадках компаний "СК-Аква", "Дагэлектроавтомат", "Матис", Каспийский завод стекловолокна.

"Кизлярский осетровый рыбоводный завод был построен компанией "СК-Аква" при поддержке КРСК. Современное предприятие по индустриальному выращиванию осетровых пород рыб и получению черной икры в установках замкнутого водоснабжения планирует выйти на полную мощность в 2024 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе поездки Харин осмотрел производственные площадки предприятий, претендующих на поддержку со стороны КРСК, среди них - компания "Дагестан Стекло Тара", которая намерена модернизировать оборудование, а также расширить производство стеклотары в городе Дагестанские Огни. "Заявка на финансирование находится на рассмотрении в Корпорации. Глава КРСК побывал на Избербашском консервном заводе, а также познакомился с перспективной инвестиционной площадкой "Хазар", - рассказали в пресс-службе.

"Инвестиционный потенциал Республики Дагестан достаточно высок, теперь необходимо создать экосистему для развития предпринимательской среды и технологичных производств. В ходе поездки получил обратную связь по механизмам господдержки, обсудил с бизнесом инвестиционные проекты, работа над которыми уже ведется при поддержке государства или только планируется", - привели в пресс-службе слова Харина.

О проекте

"Корпорация развития Северного Кавказа" и компания "СК-Аква" подписали соглашение о реализации предприятия по производству рыбы и икры осетровых в Кизлярском районе Дагестана в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года. Как сообщалось в Instagram КРСК, в настоящий момент поголовье рыбы комплекса составляет около 30 т, причем более 50% - маточное стадо. Комплекс рассчитан на содержание более 60 т, предусматривает производство не менее 6 т товарной рыбы и 3,5 т пищевой икры в год.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.