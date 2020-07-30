Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость безлимитного тарифа на мобильную связь в России выросла за полгода почти в 1,5 раза - до 888 рублей. В частности, повышение цен связано с увеличившейся нагрузкой на сети во время пандемии, говорится в исследовании Content Review.

В рамках исследования анализировались тарифные предложения 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. Так, по миру с декабря 2019 года средняя цена за безлимит выросла на 25%, до 3 981 рублей, а в России - на 47%, до 888 рублей.

"Рост среднего тарифа с безлимитным интернетом в России вызван переводом этой услуги из разряда доступных (и использовавшихся для маркетингового продвижения) в статус премиальной. Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные тарифы, что усугубилось во время пандемии коронавируса и последовавшего за ней режима самоизоляции", - отмечается в исследовании.

В целом на стоимость услуг связи в первом полугодии 2020 года, считают аналитики, влияли такие факторы, как пандемия, из-за которой увеличилась нагрузка на сети операторов на 20-40%, что потребовало допзатрат на увеличение мощности, волатильность валют и санкции США против Huawei - одного из основных игроков на мировом рынке решений для инфраструктуры связи.

В результате этого, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников, от безлимитов в течение первого полугодия 2020 года отказались практически в каждой пятой стране мира. "При этом следует отметить, что для абонентов с высоким потреблением и готовностью за это платить операторы в большинстве стран ввели пакетные тарифы с гигантским, но все же конкретно ограниченным количеством интернет-трафика", - добавил эксперт.