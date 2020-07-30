Индекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню 2019 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Индекс кредитного здоровья россиян, отражающий долю "плохих" заемщиков, во втором квартале 2020 года вырос на один пункт по сравнению с предыдущим кварталом и составил 96 пунктов. В четвертом квартале 2019 года индекс также составлял 96 пунктов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Плохими" считаются займы, просроченные более чем на 60 дней.

"Рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего, в апреле. В этот период заемщики резко (практически на 40% по сравнению с мартом 2020 года) сократили запросы на получение кредитов, а банки существенно - на 7 процентных пунктов - снизили уровень одобрения. Таким образом, контроль со стороны банков стал еще более тщательным, а граждане во многом перешли на сберегательную модель финансового поведения", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

В бюро подчеркивают, что показатель индекса во втором квартале 2020 года демонстрировал существенное снижение доли просрочивших выплату по кредитам заемщиков в стране на 0,45 процентного пункта - с 13,41% в первом квартале 2020 года до 12,96%.

Во втором квартале НБКИ зафиксировало улучшение "кредитного здоровья" во всех федеральных округах России, за исключением Северо-Кавказского. При этом в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах индекс за квартал вырос сразу на 2 пункта.

Наибольшее значение индекса отмечается в Центральном (101 пункт), Северо-Западном (99 пунктов) и Приволжском (98 пунктов) федеральных округах.