Прямые рейсы Владивосток - Симферополь отменят в начале августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Последние прямые рейсы из Владивостока до Симферополя и обратно будут выполнены 8-9 августа в связи с окончанием каникул и запуском международного авиасообщения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая выполняет полеты.

"Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на нем же 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее", - рассказали в авиакомпании. Собеседница агентства уточнила, что тех туристов, которые уже купили туры, компания отправит на отдых регулярными рейсами через Москву.

"Постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты, а также окончание школьных и студенческих каникул, привели к прогнозируемому снижению спроса на туристический продукт на Дальнем Востоке. В связи с чем было принято решение о корректировке расписания", - пояснила она.

Авиакомпания "Россия" в июле начала выполнять прямые рейсы из городов Дальнего Востока в курорты черноморского побережья, в том числе впервые за пять лет - прямой рейс из Владивостока. В летнем сезоне "Россия" планирует перевезти на южные курорты порядка 50 тыс. дальневосточников. В середине июля представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева отмечала, что прямые рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сочи и Симферополь, которые в июле начала выполнять авиакомпания "Россия", вылетают практически со 100-процентной загрузкой.