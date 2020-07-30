Кешбэк повысит доступность малобюджетного отдыха на юге РФ, но не покроет убытки курортов

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Власти основных курортных регионов России - Краснодарского края, Крыма и Севастополя - рассчитывают, что возврат части расходов туристам на отдых позволит сохранить турпоток в условиях пандемии в межсезонье. При этом участники отрасли считают, что эта мера не позволит компенсировать убытки, которые они понесли из-за простоя в начале лета.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября.

"Для нас очень важно растянуть туристический сезон на осенне-зимние месяцы, потому что и в октябре, например, в Краснодарском крае стоит хорошая погода, есть что продемонстрировать туристам. В связи с коронавирусом, нестабильным положением экономики, конечно, доходы россиян упали, эта опция поможет не потерять тот турпоток, который существовал в межсезонье, сохранить его на уровне лучших лет, дать возможность гражданам, которые рассчитывают на малобюджетный отдых, к нам приехать", - заявил ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк отметил, что эта мера сделает отдых на курортах юга страны более доступным людям старшего поколения, для которых компенсация даже небольших сумм играет важную роль. Также, по его словам, кешбэк позволит туристам направить сэкономленные деньги на познавательную часть отдыха.

"Турист должен на экскурсии ходить, посещать объекты культуры и истории, природные - тогда будет все взаимосвязано и развиваться одинаково. Это объекты и показа, и развлечения, и размещения, и гастрономические. А от того, что два миллиона лежит на пляже - ни холодно, ни жарко. Я никогда не поверю человеку, который говорит, что все в Крыму видел - у нас достаточно много мест, которые хотелось бы посетить, но возможности нет, а тут тебе помогают", - пояснил собеседник агентства.

В то время как в Краснодарском крае пока не спешат делать прогнозы о том, в каком объеме частичный возврат расходов туристам повысит турпоток, в Крыму, по мнению Черняка, в обозримой перспективе ожидается увеличение потока не менее чем на 5% - соответственно, бюджет республики пополнится дополнительными средствами. При этом Джеус отметил, что власти Кубани уже на протяжении многих лет позиционируют регион как круглогодичный курорт. "Это будет стимулировать экономику, так как туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект: на ней завязаны и транспортники, и сельхозпризводители, и сами отельеры, и представители других субъектов бизнеса сферы услуг. Данная мера даст возможность для создания новых рабочих мест, повысит устойчивость состояния экономики Краснодарского края", - резюмировал собеседник агентства.

Убытки будут

Несмотря на ожидания властей относительно повышения турпотока в межсезонье, представители туротрасли отмечают, что данная мера не приведет к покрытию убытков, которые они понесли из-за простоя в условиях пандемии в начале лета.

Так, в Крыму, по данным министра курортов и туризма Вадима Волченко, в межсезонье средняя загрузка работающих после окончания высокого сезона средств размещения составляет около 63%, при этом работу продолжают не все объекты. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и владелица мини-отеля в Севастополе Наталия Стамбульникова заявила ТАСС, что, по прогнозам отрасли, частичный возврат расходов туристам способствует повышению загрузки гостиниц и отелей в межсезонье лишь в пределах 20-30% по сравнению с традиционными показателями.

"Так сложилось исторически, что некоторые объекты закрываются, и рискнут [продолжить работу] очень немногие. Это связано с локацией: если отель в месте, где есть пляжи, но нет оздоровительных санаториев, культурных и исторических объектов, то для них работать все равно нет смысла", - пояснила собеседница агентства. Волченко отметил, что уровень бронирования на сентябрь - октябрь в Крыму сейчас достигает 70-80%.

А в Краснодарском крае, где из 17,3 млн туристов в 2019 году в межсезонье приняли более 7 млн отдыхающих, президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина отметила, что с октября турпоток снижается практически в два раза по сравнению с высоким сезоном, в ноябре и после новогодних праздников курорты пустуют. Она сомневается в том, что частичная компенсация расходов на отдых станет решающим фактором в пользу выбора в межсезонье.

"Прирост возможен на какой-то крайне небольшой процент. И даже если будет стопроцентная загрузка средств размещений в текущие три месяца, все равно предприятия понесут убытки из-за простоя, лишь некоторые успеют выйти в ноль. Возместить ущерб турбизнеса в период простоя данная мера не поможет. Все боятся второй волны пандемии, броней на осень сейчас очень мало, из-за опасений не хотят предварительно оплачивать отдых", - рассказала ТАСС президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

В этом году на юге страны из-за пандемии коронавируса туристический сезон был отложен на более поздний срок. Так, Севастополь начал прием туристов с 15 июня, Кубань - с 21, а Крым - с 1 июля.