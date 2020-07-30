Прокуроры добились выплат врачам на 1,5 млрд и зарплат гражданам на 4,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские прокуроры добились перечисления врачам задержанных или не начисленных им стимулирующих выплат на 1,5 млрд рублей, а также погашения долгов по зарплате на 4,3 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, об этом говорилось на прошедшей под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова коллегии надзорного ведомства по итогам работы в первом полугодии этого года.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров находились вопросы оказания гражданам медицинской помощи, обеспечения их лекарствами и средствами индивидуальной защиты, обеспечения социальных гарантий, - сообщили в Генпрокуратуре. - По результатам вмешательства прокуратуры обеспечено перечисление 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат. Таким образом, восстановлены права 55 тыс. медработников". Кроме того, после вмешательства прокуроров перед 282,8 тыс. граждан погашены долги по зарплате на 4,3 млрд рублей.

Предпринимателям благодаря работе прокуроров погашены долги по исполненным госконтрактам на 16,3 млрд рублей. Прокурорского вмешательства потребовали и факты нарушений прав бизнесменов на получение господдержки.

Генпрокурор России Игорь Краснов напомнил, что в первом полугодии 2020 года прокурорам приходилось действовать в условиях ограничений, обусловленных пандемией коронавируса и вызванных ею последствий. "Несмотря на это, органам прокуратуры удавалось оперативно реагировать на все сигналы, требующие вмешательства, решать задачи по обеспечению законности в стране, средствами надзора содействовать реализации принимаемых антикризисных мер по финансовой и социальной поддержке населения, отдельных категорий граждан, медицинских работников, в том числе тех, кто трудился в условиях распространения коронавирусной инфекции", - заявил генпрокурор.