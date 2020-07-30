Новые резиденты Свободного порта Владивосток построят десять судов-краболовов

ТАСС, 30 июля. Компании, ставшие резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ), построят десять краболовных судов. Соответствующие соглашения они подписали с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), сообщается в среду на сайте Минвостокразвития.

"Компании "Атлантик краб", "Камчатка краб" и "Пасифик краб" стали резидентами Свободного порта Владивосток. По соглашениям, подписанным с Корпорацией развития Дальнего Востока, инвесторы построят десять судов-краболовов для ведения промысловой деятельности в Охотском и Беринговом морях. Все морские суда планируется спустить на воду до 2025 года, они будут базироваться и обслуживаться в портах Славянка и Зарубино в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 15,5 млрд рублей, для обеспечения работы краболовов будет создано 275 рабочих мест", - говорится в сообщении.

После формирования собственного краболовного флота, компании-резиденты смогут наладить выпуск варено-мороженной продукции, а также смогут транспортировать улов в живом виде.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Согласно условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов с долями квот приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Ранее крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо судов, которые построят Находкинский и Хабаровский судостроительные заводы, еще пять краболовов спустит на воду судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.