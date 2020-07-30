Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

ТАСС, 30 июля. Объем закупленного Турцией российского газа в мае 2020 года снизился на 62% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.

На 19,5% увеличились объемы закупок Турцией газового топлива из Катара: 520,2 млн куб. м в мае 2020 года против 133,9 млн куб. м в мае 2019 года, сообщает EPDK. Лидирует по объемам поставок газа Азербайджан: 881,58 млн куб. м в мае 2020 года, что на 14,51% больше, чем в мае 2019 года. Всего же доля азербайджанского газа на турецком рынке составляет по данным за май 33,05%.

Иран в мае 2020 года полностью прекратил прокачку газа в Турцию, хотя в этом же месяце прошлого года поставил 543 млн куб. м.