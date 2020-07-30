На форум АСИ и фонда "Росконгресс" подали более 1,3 тыс. идей за две недели

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. идей по перезагрузке экономики России, социальной и технологической сфер были присланы для федерального форума "Сильные идеи для нового времени", который проведут Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом "Росконгресс" в сентябре в Сочи. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АСИ.

"За две недели с момента объявления о конкурсе на крауд-платформе idea.asi.ru было собрано уже более 1,3 тыс. идей со всей России, из них больше всего предложений касается развития образования, технологий, новых форм предпринимательства и туризма, а также улучшения регуляторной среды и системы управления компаниями и территориями", - сказали в пресс-службе.

Как отметила глава АСИ Светлана Чупшева, которую цитирует пресс-служба, представлено много идей по улучшению бизнес-климата в стране, социализации детей, людей старшего возраста, самозанятых, маломобильных граждан, решений для повышения компетенций педагогического сообщества и руководителей предприятий. "Также наметился тренд на идеи по интеграции цифровых сервисов для сфер туризма, образования, также много проработанных и глубоких решений по актуализации регуляторных механизмов. Авторы мыслят глобально, и форум как раз позволит на уровне страны отобрать идеи, которые обозначат вектор ее развития", - сказала она.

Ряд инициатив направлен на улучшение условий для карьерного роста в стране. Так, одни авторы подняли тему соблюдения гендерного баланса в кадровой политике и предложили на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой не менее 30% управляющих позиций в органах власти, институтах развития, госкорпорациях и советах директоров крупных компаний должны предоставляться женщинам.

Авторы другой идеи предлагают создать "технологические песочницы" в крупных компаниях для тестирования интересных идей. Смысл проекта в том, что любой желающий может подписать контакт с компанией-наставником и на ее базе в течение 30 дней протестировать свою технологию или запустить пилотный проект, после чего продолжить или прекратить сотрудничество.

Для поддержки культуры технологического предпринимательства среди студентов, аспирантов и преподавателей авторы еще одной идеи предлагают финансировать инициативных исследователей через собственные венчурные структуры университетов.

Прием заявок

Большинство из идей направлены на совершенствование различных сфер жизни, отметил программный директор фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян, которого цитирует пресс-служба. По его словам, лучшие проекты будут представлены в сентябре в Сочи.

Прием заявок для участия в форуме продлится до 24 августа. Желающие могут представить свою идею на крауд-платформе по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. В результате в каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

По итогам работы форума вокруг АСИ будет сформировано содружество организаций, экспертов и лидеров, представивших перспективные идеи для развития страны. Авторы всех сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с АСИ, уточнили в пресс-службе.

Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.