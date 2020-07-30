Заработная плата переписчиков населения составит 18 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Работа переписчиков, которые будут в апреле обходить с планшетами и переписанными листами россиян для проведения Всероссийской переписи населения, будет оплачена дополнительно, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Работа эта не бесплатная, мы оплачиваем это в течение месяца, и заработная плата составит 18 тыс. рублей", - сказал он.

Смелов напомнил также, что это первая перепись населения, которая происходит в цифровом формате.

Сокращение расходов на перепись

Смелов также сообщил, что подготовка и проведение цифровой Всероссийской переписи населения на весь период проведения обойдется в 31 млрд рублей, значительная часть этой суммы будет направлена на зарплаты переписчиков. Если бы перепись проводилась в прежнем формате - с переписанными листами, то для ее проведения потребовалось бы около 65 млрд рублей.

"Общая сумма на проведение переписи за все годы, это не одномоментная сумма, а за все годы подготовки и проведения - это 31 млрд рублей, которая будет потрачена на перепись. Основная часть пойдет на оплату труда переписчиков и привлекаемого персонала - порядка 14 млрд рублей, которые будут выплачены людям", - сказал представитель Росстата.

Смелов пояснил, что цифровизация переписи позволила сократить расходы на перепись более, чем в два раза раза. "Мы сделали первый расчет, четыре года назад, если я не ошибаюсь, первый рассвет был сделан, по стоимости переписи, мы посчитали старым методом - никаких новых технологий, бумажные листы миллионы и миллионы листов, надо просто понимать, что они тоже печатаются на Госзнаке, защищенная бумага, дорогая, гораздо большее количество переписчиков, - у нас вышло 65 млрд рублей. Сейчас в итоге оптимизации всего процесса и цифровизации, вся перепись обойдется в 31 млрд", - сказал он.

Вторая крупная статья расходов - планшеты и компьютеры для проведения цифровой переписи в стране. "Большая статья затрат - это разумеется планшеты и компьютеры - порядка 8 млрд контракт на их поставку нам обошелся. Их, понятно заказывали не на один раз", - ответил Смелов. После проведения переписи 36 тыс. планшетов останутся в для использования в службе статистики, а все остальные планшеты будут переданы в другие службы, которые уже изъявили желание. "Они будут использоваться еще пять-шесть лет точно", - добавил он. Перенос переписи из-за пандемии не скажется на стоимости мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также участвовать в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Предварительные итоги переписи будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.