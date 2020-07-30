Segezha Group в Архангельской области до конца года перейдет на ускоренную перевозку леса

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Segezha Group в Архангельской области до конца 2020 года переведет перевозки леса и пиломатериалов на ускоренные контейнерные поезда. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре Segezha Group, перевозки будут осуществляться между Онежским лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом и Сенежским ЦБК, также это коснется отгрузки пиломатериалов.

"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group (входит в АФК "Система") в Архангельской области совершенствует логистику поставок сырья на комбинат и отгрузки готовой продукции - пиломатериалов и технологической щепы. До конца этого года планируется переход к формированию ускоренных контейнерных поездов. Благодаря новой логистической концепции повысится оборачиваемость специализированных щеповозов и сократятся транспортные затраты на единицу продукции, вырастут поставки пиломатериалов на внешние рынки и технологической щепы для производства целлюлозы на Сегежский ЦБК (актив Segezha Group в Республике Карелия) ", - сказали в пресс-центре.

Такая схема уже опробована на Северной железной дороге. Тестовые перевозки щепы доказали свою эффективность. Предприятие также приступило к реализации инвестиционного проекта "Удлинение железнодорожного пути необщего пользования" стоимостью 24 млн руб., 450 м путей построят до конца августа. Это позволит эффективнее проводить отгрузку пиломатериалов на портовые терминалы Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Для работы с ускоренными контейнерными поездами на терминале Онежского ЛДК планируется построить площадку для хранения оборачиваемых контейнеров и установить еще один погрузочный стол. За счет этого удастся избежать возможных простоев контейнерных поездов.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы Segezha Group расположены в 11 странах. Продукция реализуется в 88 странах мира.