Песков не согласен с Дерипаской, что в РФ почти никто не занят противодействием санкциям

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Противодействием санкциям и вопросами импортозамещения занимается все руководство и вся промышленность России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее в интервью РБК заявил, что якобы всего четыре человека в РФ занимаются минимизацией эффектов от санкций.

"Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению, процессы по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что этими вопросами занимаются "все правительство и все руководство страны, и вся ее промышленность".

"Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - заключил пресс-секретарь президента.