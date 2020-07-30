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Песков не согласен с Дерипаской, что в РФ почти никто не занят противодействием санкциям

Ранее бизнесмен заявил, что якобы всего четыре человека в России занимаются минимизацией эффектов от санкций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Противодействием санкциям и вопросами импортозамещения занимается все руководство и вся промышленность России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее в интервью РБК заявил, что якобы всего четыре человека в РФ занимаются минимизацией эффектов от санкций.

"Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению, процессы по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что этими вопросами занимаются "все правительство и все руководство страны, и вся ее промышленность".

"Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - заключил пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДерипаска, Олег Владимирович
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