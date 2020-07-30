Кабмин предлагает обязать инвесторов исполнять обязательства по развитию морских портов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство предлагает закрепить обязанность инвесторов выполнять взятые на себя обязательства по модернизации и строительству портовой инфраструктуры на правовом уровне, следует из проекта федерального закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время в морских портах России увеличилось число инвестиционных проектов, реализация которых приостановлена на неопределенный срок. Земельные участки, предоставленные инвесторам, ими не используются. Например, приостановлена реализация четырех проектов на Дальнем Востоке и двух - в Азово-Черноморском бассейне из-за отсутствия у инвесторов возможности и дальше их финансировать. При этом законодательные механизмы урегулирования взаимоотношений с инвестором, который не справляется с проектом в оговоренный срок, отсутствуют. Декларация о реализации портовых проектов не содержит каких-либо обязательств инвестора по реализации инвестиционного проекта.

Новое соглашение, в случае вступление федерального закона в силу, будет теперь содержать все обязательства инвестора. При этом он должен будет предоставить в качестве гарантии денежные средства, банковскую гарантию или поручительства. Существенным нарушением условий соглашения является срыв сроков, недостаточный объем инвестирования. В случае досрочного расторжения соглашения в связи с существенным нарушением инвестором его условий расходы, понесенные инвестором, возмещению не подлежат.