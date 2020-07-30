"Газпром нефть" вступила в международную ассоциацию СПГ-бункеровщиков SGMF

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" стала первой российской нефтяной компанией, включенной в состав участников международной ассоциации SGMF (Society for Gas as a Marine Fuel), которая объединяет свыше 140 компаний: бункеровщиков, производителей и поставщиков газомоторного топлива, судоходных компаний и операторов объектов СПГ-инфраструктуры, сообщает компания.

Формально членом SGMF стал оператор флота бункеровщиков "Газпромнефть Марин Бункер" - "Газпромнефть Шиппинг".

"Участие в работе авторитетного международного сообщества позволит нам объединить усилия по развитию инфраструктурных СПГ-проектов в России и за рубежом, совершенствованию стандартов и нормативов, выработке лучших отраслевых практик по производству, логистике и бункеровке газомоторного топлива", - сказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

"Мы приветствуем нового члена ассоциации СПГ-бункеровщиков - "Газпром нефть", которая использует в своей работе лучшие практики и технологические решения. Уверен, что передовые разработки и опыт российской компании при реализации собственных СПГ-проектов внесут существенный вклад в развитие всей отрасли", - прокомментировал генеральный менеджер SGMF Марк Белл.

Компания "Газпромнефть Марин Бункер" создана в 2007 году для организации круглогодичных поставок судовых топлив для морского и речного транспорта. Ее дочернее предприятие "Газпромнефть Шиппинг" осуществляет управление 10 бункеровщиками и другими специализированными судами "Газпром нефти".