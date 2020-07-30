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До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Таких регионов 10
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.

"Мы продолжаем оказывать помощь субъектам Федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная, это 10 регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг. Он отметил, что "в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей".

' ТАСС/Ruptly'

 

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