В Нижегородской области на 6 млрд рублей увеличат объем адресных социальных выплат

ТАСС, 30 июля. Объем адресной социальной помощи жителям Нижегородской области в 2020 году увеличат на 6 млрд рублей - до 26,7 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом перед депутатами законодательного собрания региона.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на наиболее уязвимую группу населения - граждан, нуждающихся в ежегодной адресной социальной помощи: на текущий момент это более 1 млн человек, или 30% жителей региона. По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 млрд рублей - это на 7% больше, чем в 2018 году. В 2020 году мы берем на себя повышенные обязательства по увеличению объемов поддержки таких людей еще на 6 млрд [рублей] - итого сумма составит рекордные 26,7 млрд", - сказал Никитин.

Он добавил, что одной из эффективных форм соцподдержки во время пандемии стало заключение социальных контрактов в рамках пилотного проекта по снижению бедности, в котором Нижегородская область участвует с 2019 года.

"Мы предоставили возможность заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно на первоочередные нужды для ИП без наемных сотрудников, а также для самозанятых граждан, которые приостановили деятельность. За шесть месяцев 2020 года заключено почти 1 тыс. таких контрактов, выплаты по ним превысят 33 млн рублей", - отметил Никитин.

Он добавил, что всего за полгода в Нижегородской области заключено более 10 тысяч соцконтрактов, выплаты по которым составят свыше 1 млрд рублей.