Себестоимость производства молока в России может увеличиться в 2020 году на 12%

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Рост себестоимости производства молока из-за ослабления рубля и удорожания рублевых статей расхода может составить в 2020 году около 12%, сообщил в четверг по видеосвязи на форуме "АгроОмск - 2020" директор аналитического департамента "Национального союза производителей молока" (Союзмолоко) Алексей Воронин. На цене молочной продукции это будет сказываться по мере ввода в производственный процесс компонентов по новым ценам.

Официальный курс доллара США относительно российского рубля, устанавливаемый Банком России, вырос в период с 1 января по 31 июля 2020 года с 61,90 до 73,36 рублей (+18,5%), курс евро - с 69,378 до 86,25 рублей (+24,3%).

"Ослабление рубля значительно повысило затраты на импортные компоненты себестоимости: это и генные материалы, и вакцины, средства дезинфекции, запасные части к оборудованию. <…> По нашей оценке, только за счет ослабления рубля себестоимость [производства молока] в 2020 году может вырасти на 5-6%. <…> Совокупный рост себестоимости с учетом удорожания и рублевых статей затрат, и импортной составляющей может составить около 12%", - сказал Воронин.

По его словам, эти факторы сильнее сыграют во втором полугодии 2020 года. "При этом мы понимаем, что эффект от девальвации на цене [продукции], на операционной себестоимости будет отражаться не одномоментно, а по мере ввода в производственный процесс компонентов по новым ценам", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что при этом одной из ключевых задач молочного и молокоперерабатывающего производств становится оптимизация затрат на всех этапах.

Воронин добавил, что в период пандемии коронавируса снижение платежеспособности населения негативно сказалось на спросе на молочную продукцию. "Растущая инфляция будет способствовать тому, что население продолжит очень избирательно и аккуратно относиться к своим тратами, отдавать предпочтение в какие-то моменты менее дорогим товарам, - отметил он. - Уже в середине лета отмечается переключение спроса на более дешевые аналоги, например, с сыров на сырные продукты, со сливочного масла на маргарин. Пока это явление не массовое, но такие сигналы поступают".

О Союзмолоке

Национальный союз производителей молока был создан в 2008 году для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока в органах государственной власти, общественных и международных организациях. В состав союза входят около 200 компаний, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.

О форуме

Форум "АгроОмск" ежегодно проводится в Омске и собирает экспертов в области сельского хозяйства со всей России. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате. Организаторы - Минсельхоз региона и Агентство развития и инвестиций Омской области.