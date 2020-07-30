Moody's понизило рейтинг "Русснефти" до "Caa3"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг дефолта компании "Русснефть" до "Caa3" с "Caa1". Об этом говорится в сообщении агентства.

Корпоративный рейтинг компании также понижен до "Caa2" с "Caa1".

Прогноз по рейтингам "Русснефти" сохранен на негативном уровне.

В агентстве пояснили, что понижение рейтингов отражает возросшую вероятность дефолта по финансовым обязательствам в течение следующих 12-18 месяцев. В настоящее время задолженность компании по кредитам составляет 1,17 млрд долларов.

В Moody's добавили, что кредитоспособность "Русснефти" значительно ухудшилась по причине резкого падения мировых цен на нефть при ограниченном потенциале восстановления. К снижению рейтингов также привела дивидендная политика, которая предполагает выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере $60 млн в год.

Аналитики Moody's подчеркнули, что дальнейшее понижение рейтинга "Русснефти" возможно в случае продолжающегося ухудшения показателей ликвидности и роста вероятности дефолта по долгам. При улучшении финансовых показателей компании, рейтинг может быть пересмотрен в сторону повышения.

"Русснефть" входит в число крупнейших нефтяных компаний в России по объемам добычи. Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.