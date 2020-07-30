Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском

НОВО-ОГАРЕВО, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение в ближайшее время изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском.

"Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии", - сказал глава государства, подводя итоги совещания по экологической ситуации в городе.

Он добавил, что также необходимо закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье. "Росгвардия к этому готова", - констатировал Путин.

В целом, по оценке президента, очевидно, что обстановка в городе Усолье-Сибирском, требует неотложных и комплексных мер.

Мобилизация всех ресурсов

Президент также потребовал мобилизовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем в городе.

"Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты", - сказал Путин.

По его словам, немедленно нужно направить необходимые ресурсы. "Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен. Немаленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье людей", - сказал президент. Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объем финансирования окончательно, а Минфину - эти средства незамедлительно выделить. "Я прошу вас не просто держать это под контролем, это же комплексная работа, которая требует объединения усилий сразу нескольких ведомств, поэтому вам нужно будет заняться координацией этой работы, нужно иметь общий план работы - понимаете? - общий план. Роль и задачи каждого ведомства должны быть там прописаны, сроки, объемы финансирования по каждому направлению", - конкретизировал президент свое поручение.

Также Путин потребовал при проведении всех указанных работ по ликвидации экологических рисков помнить о людях, о том, как и чем живут их семьи. "Я прошу самым внимательным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории", - заключил глава государства.

Межведомственная рабочая группа

Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется выполнением плана по обезвреживанию всех накопленных отходов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. При этом ключевую роль в организации работ глава государства намерен закрепить за Росатомом.

Подводя итоги совещания по решению экологических проблем города, говоря о системных решениях, призванных обеспечить безопасность людей, ликвидацию накопленного экологического ущерба и долгосрочное социально-экономическое развитие Усолье-Сибирского, Путин предложил "создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валериевны [Абрамченко, вице-премьер]". "Ваша главная задача - разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", - указал президент. Он потребовал от Минобороны, МЧС, Росгвардии и других ведомств "оказать полное содействие в этой работе, а от Минфина - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете".

"Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов предлагаю закрепить за Росатомом", - сказал глава государства. Он пояснил, что Росатом располагает и кадрами, и компетенциями для выполнения такой сложности задач. "Я прошу оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском", - поручил Путин.

По его словам, "на Росатом возлагается очень большая ответственность не только за ликвидацию накопленного вреда". "С учетом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города, а он обладает солидным кадровым потенциалом", - указал президент.

Путин намерен держать решение проблем города на личном контроле. "О результатах выполнения поручений по первому этапу я прошу доложить мне на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что вы запланировали и что сделали за это время", - сказал глава государства.