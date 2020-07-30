Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат "Аэрофлот", Red Wings, "Азимут" и "Якутия"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 в рамках запланированных поставок в 2020 году получат авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings (на базе компании создадут перевозчика, который будет использовать преимущественно российские самолеты), крупнейшая авиакомпания юга РФ "Азимут" и "Якутия", сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Поставки начнутся в ближайшее время, уточнил он.

"В этом году планируются поставки нескольким эксплуатантам. Если мы говорим про 59 [самолетов], это "Аэрофлот", это Red Wings, "Азимут", "Якутия", - сказал министр.