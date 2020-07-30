Источник: китайская DiDi планирует выйти на российский рынок экспресс-доставки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Китайская компания DiDi, которая планирует запустить в России сервис такси, также рассматривает возможность приобрести российский бизнес международной компании экспресс-доставки Dostavista, сообщил ТАСС источник на рынке.

Как отметил собеседник агентства, интерес к бизнесу Dostavista, которая имеет российские корни и работает в 10 странах, проявляет ряд компаний, в том числе азиатские, включая DiDi. По словам собеседника агентства, российский бизнес Dostavista оценивается примерно в 5-6 годовых оборотов - то есть порядка 5-6 млрд рублей.

Со своей стороны один из основных акционеров Dostavista Михаил Александровский рассказал ТАСС, что ее собственники, действительно, рассматривают различные варианты сделки, компания ведет переговоры с несколькими стратегическими инвесторами, в том числе из Азии. Однако с какими именно компаниями идут переговоры, Александровский уточнять не стал.

В пресс-службе DiDi не стали комментировать ТАСС информацию об интересе компании к Dostavista.

Dostavista - международный сервис доставки день-в-день, работающий по принципу краудсорсинга и основанный в 2012 году. Офисы компании работают в 10 странах: в России, Бразилии, Индии, Индонезии, Республике Корея, Малайзии, Мексике, Турции, Вьетнаме и на Филиппинах.

Dostavista является лидером краудсорсинговой доставки в России. Количество самозанятых зарегистрированных курьеров в компании составляет более 1,3 млн человек.

Согласно данным Crunchbase, с начала основания компании в результате четырех раундов инвестирования Dostavista привлекла более $20 млн. В частности, в августе 2019 года в компанию инвестировали 15 млн долларов бывший акционер сервиса Avito - шведский фонд Vostok New Ventures, а также российские инвесторы Flashpoint и AddVenture.

DiDi, также основанная в 2012 году, - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР.

В июле DiDi объявила о планах запуститься в России, начав сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани. Как сообщали РБК источники на рынке такси, запуск сервиса планируется в ближайшие недели, а в сентябре-декабре DiDi может запуститься в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.