В Адыгее собрали рекордный в истории региона урожай озимых зерновых

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи завершили уборку озимых зерновых с рекордными показателями - 553 тыс. тонн зерна, что является лучшим показателем в истории республики, сообщила в четверг в соцсети Instagram пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Собраны рекордные 553 тыс. тонн зерна - это лучший показатель в истории Адыгеи. Ближайшие к этому уровню валовые сборы наблюдались в 2016 году, когда было собрано чуть более 500 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Урожайность зерна в текущем году - 51,8 ц/га, что также является лучшим показателем за последние как минимум 20 лет. В хозяйствах региона намолочено 25,8 тыс. тонн озимого рапса, это на 12 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность культуры составила 25,4 ц/га - на 4,8 ц/га выше, чем в 2019 году, уточнили в пресс-службе.

"Сейчас проводится комплекс послеуборочных работ и пахота под сев озимых культур урожая 2021 года", - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что под урожай года в республике было посеяно 115 тыс. га озимых культур, в сравнении с прошлым годом площадь посевов увеличили на 5% (5,7 тыс. га).

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор. На протяжении последних десяти лет он демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.