Абрамченко: первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в городе Усолье-Сибирском Иркутской области будут завершены в конце 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов. Первоочередные мероприятия будут завершены уже в конце 2021 года", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.