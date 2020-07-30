Власти Ленобласти ожидают снижения экспорта промышленной продукции на 10% по итогам года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Объем экспорта промышленной продукции из Ленинградской области, по прогнозам местных властей, ожидается в этом году на 10% ниже уровня 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 году объем экспорта из Ленинградской области составил $6,8 млрд, что на 4% меньше чем в 2018 году. По итогам первого полугодия 2020 года наблюдается снижение экспорта на $0,05 млрд (13,79 %) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В целом это зависит от дальнейшего развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. В настоящий момент предполагается, что объем экспорта региона может снизиться в пределах 10%", - отметил представитель пресс-службы.

Основной объем экспорта Ленинградской области в прошлом году заняли нефтепродукты (54,4%), шины (6%), смешанные удобрения (5%), подготовленный табак (2,6%) пиломатериалы (2,5%), бумага и картон (2,3%), лом черных металлов (1,5%), аммиак (1,5%). Около 97% экспорта региона носит несырьевой характер. Доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составляет чуть более 43% от объема несырьевого экспорта Ленинградской области.

Количество стран-партнеров Ленинградской области в общем показателе экспорта, включая энергетический, в 2019 году составило 138 (в 2018 году - 134 страны). Основные из них: Китай, Нидерланды, Финляндия, США, Швеция. Вместе с тем, по ННЭ пятерка основных стран-партнеров: Эстония, Финляндия, Белоруссия, Казахстан, ФРГ.