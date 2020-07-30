Россельхозбанк выплатит возмещения вкладчикам петербургского банка "Невастройинвест"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Россельхозбанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам петербургского ООО КБ "Невастройинвест", у которого Банк России отозвал лицензию 24 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Агентство 3 августа 2020 г., то есть на 6 рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Невастройинвест", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк", - говорится в сообщении агентства.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 24 июля 2020 года, напомнило АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест" 24 июля. По данным регулятора, кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Невастройинвест" проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам. При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

На 1 июля 2020 года кредитная организация "Невастройинвест" занимала 349-е место в банковской системе РФ.