ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.

Специалисты ожидали, что падение составит 34,7%. Эксперты отмечают, что даже во время Великой депрессии (1929-1939) не фиксировалось столь значительного сокращения ВВП за такой короткий период.

Худшим по этому показателю кварталом во время мирового финансового кризиса было падение ВВП на 8,4% в четвертом квартале 2008 года. Худшим же за всю историю до этого считался первый квартал 1958 года, когда было зафиксировано падение на 10%.

Однако, как отмечают экономисты, нынешнее падение отличается от предыдущих тем, что оно было вызвано введением властями жестких ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса. Данные действия также привели к тому, что уровень безработицы в стране впервые со времен Великой депрессии достиг 14,7%.

Неправительственное Национальное бюро экономических исследований ранее сообщило, что нынешняя рецессия в США фактически началась в феврале, за месяц до объявления пандемии. ВВП США за I квартал упал на 5%.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.