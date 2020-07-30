{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

Они составили $582,7 млрд

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ, по данным на 24 июля, увеличились по сравнению с показателем на 17 июля на 1,5% (или на $8,7 млрд) и составили $582,7 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что рост произошел "под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
"Норникель" не направил Росприроднадзору оценку ущерба от аварии в Норильске
При этом компания предложила ведомству создать совместную рабочую группу по подготовке дорожной карты по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
Читать полностью