Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ, по данным на 24 июля, увеличились по сравнению с показателем на 17 июля на 1,5% (или на $8,7 млрд) и составили $582,7 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что рост произошел "под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.