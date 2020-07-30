Глава Минпромторга призвал "не рейдерить" торговые центры в условиях кризиса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна, как говорится, "отрейдерить" и забрать бизнес в таких негативных условиях", - сказал он.

По словам Мантурова, во время пандемии коронавируса торговые центры пострадали существенно: падение оборота непродовольственной торговли, общепита и бытовых услуг на сегодняшний день составляет около 80%. При этом крупные федеральные продуктовые сети пока демонстрируют продажи выше, чем в прошлом году на 5-10%, региональные сети идут на уровне прошлого года, сообщил министр.

"Мы видим, что отскок происходит не так быстро, как этого хотелось бы: потребители не очень активно возвращаются в торговые центры, особенно в крупные. Не исключаю, что эта тенденция в определенной степени будет сохраняться и, конечно же, будут возникать сложности у владельцев этих центров и у арендаторов, многие из которых строили бизнес, используя кредитные ресурсы", - считает Мантуров. По его мнению, тенденция движется в сторону компактизации торговых центров и популяризации электронной торговли.

При этом министр отказался давать точный прогноз по отрасли, напомнив, что происходит в этом сегменте в США. "Крупные мегамаркеты просто закрывались и до сих пор закрыты, и это не связано с сегодняшним коронавирусом, это было далеко загодя", - сказал Мантуров.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник в 08:00.