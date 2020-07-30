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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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"Норникель" не направил Росприроднадзору оценку ущерба от аварии в Норильске

При этом компания предложила ведомству создать совместную рабочую группу по подготовке дорожной карты по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Норникель" не направил Росприроднадзору свою оценку ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска к рабочему совещанию ведомства 30 июля. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора.

"На сегодняшней встрече представители компании оказались не готовы назвать свою версию суммы нанесенного ущерба, но обратились в Министерство природных ресурсов с просьбой создать совместную рабочую группу по подготовке дорожной карты по реализации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий разлива нефти и нефтепродуктов ТЭЦ-3", - сказано в сообщении.

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Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что ведомство рассчитывает получить ответ от "Норникеля" по их оценке ущерба от разлива топлива в Норильске к рабочему совещанию 30 июля.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд руб. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет. 

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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