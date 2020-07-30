"Норникель" не направил Росприроднадзору оценку ущерба от аварии в Норильске

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Норникель" не направил Росприроднадзору свою оценку ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска к рабочему совещанию ведомства 30 июля. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора.

"На сегодняшней встрече представители компании оказались не готовы назвать свою версию суммы нанесенного ущерба, но обратились в Министерство природных ресурсов с просьбой создать совместную рабочую группу по подготовке дорожной карты по реализации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий разлива нефти и нефтепродуктов ТЭЦ-3", - сказано в сообщении.