Объединение пассажиров просит частично запретить "Аэрофлоту" продавать билеты за рубеж

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров попросило руководителя Росавиации Александра Нерадько запретить "Аэрофлоту" продавать авиабилеты в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение. Это следует из письма председателя объединения Ильи Зотова (копия есть у ТАСС).

"Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет", - пишет Зотов.

"Учитывая <...> информацию об обмане пассажиров и введении их в заблуждение со стороны "Аэрофлота", прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств", - говорится в письме.

Также Зотов отмечает, что пассажиры, купившие авиабилеты в Европу (в письме приводятся скриншоты билетов "Аэрофлота" в Милан, Амстердам, Прагу и Берлин, которые есть в продаже), не могут вернуть средства, так как компания предлагает им только ваучеры на перелет.

ТАСС не удалось получить комментарии "Аэрофлота" и Росавиации.

В начале июля правительство утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за билеты.

1 августа РФ возобновит международное регулярное и чартерное авиасообщение: на первом этапе рейсы будут открыты в Турцию, Великобританию и Танзанию.