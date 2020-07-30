Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на данных о резком снижении ВВП

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг понизились на фоне данных о том, что ВВП США во втором квартале сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 290,07 пункта (-1,09%), до отметки 26 249,50. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 34,42 пункта (-1,06%), до отметки 3 224,02. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 99,03 пункта (-0,94%), до уровня 10 443,91.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на $1,03, до $40,35 за баррель.

Как отметило информационное агентство Associated Press (АP) со ссылкой на данные Министерства торговли США, снижение ВВП во втором квартале стало самым значительным с 1947 года. "В первом квартале - в период с января по март - ВВП снизился на 5% и в экономике формально начался спад. вызванный пандемией коронавируса, - отметило агентство. - Таким образом, подошел к концу самый продолжительный в истории США период экономического роста, сохранявшийся на протяжении 11 лет".

"Снижение ВВП демонстрирует, насколько беспрецедентным был удар пандемии по экономике, - привело агентство мнение старшего экономиста компании Capital Economics Эндрю Хантера. - Мы ожидаем, что потребуются годы на то, чтобы полностью восстановиться после этого ущерба".