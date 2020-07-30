Под Ростовом запустили производство строительных покрытий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Группа "О3", входящая в портфель проектов VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ), запустила в Азовском районе Ростовской области новую площадку для производства строительных покрытий мощностью 30 млн литров продукции в год, сообщает корреспондент ТАСС.

Основу производственной линейки нового завода составляют лакокрасочные материалы. Кроме того, завод производит грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, дезинфицирующие и моющие средства. Инвестиции в создание производства составили 140 млн рублей.

"Завод будет выпускать профессиональные архитектурные и антикоррозионные покрытия, а также огнезащитные материалы. Производство отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет увеличить производительность, исключить человеческий фактор и сократить сроки вывода новых продуктов на рынок на 20%. Совокупная ежегодная мощность составит 30 млн литров продукции в год", - сообщили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

По словам генерального директора группы "О3" Григория Шифрина, первая партия, произведенных на новом предприятии покрытий, будет отправлена в Чили. Контракт на поставку продукции уже подписан. В дальнейшем компания планирует построить вторую очередь завода, установку новых линий фасовки и упаковки продукции. Во второй очереди завода также будет внедрен так называемый "цифровой двойник" для контроля всех процессов.

Как отметил заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, власти региона заинтересованы в сотрудничестве с группой "О3", стратегией которой является создание конкурентоспособных производств, внедрение новых технологий производства, выпуск инновационной и импортозамещающей продукции. "В качестве партнера компания "О3" выбрала наш опорный вуз - Донской государственный технический университет (ДГТУ). Это говорит о том, что компания идет по пути инновационного развития", - отметил Сорокин.

VEB Ventures входит в группу ВЭБ.РФ, создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures - финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.