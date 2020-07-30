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Росимущество планирует продать 30 конфискованных часов стоимостью до 47 млн рублей

В частности, это часы торговых марок Vacheron Constantin, Frank Muller, Graham

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Московской области планирует продать 30 конфискованных часов стоимостью от 488,7 тыс. до 47,3 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Территориальное управление Росимущества в Московской области выставило на продажу 30 конфискованных часов торговых марок Vacheron Constantin, Frank Muller, Graham и прочие стоимостью от 488 719,20 до 47 317 388,40 рублей", - говорится в тексте сообщения.

Росимущество отмечает, что прием заявок осуществляется с 23 июля до 18 августа 2020 г., аукцион назначен на 21 августа 2020 года. Денежные средства от реализации имущества в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет.

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