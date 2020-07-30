МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сбербанк ожидает роста спроса на реструктуризацию розничных кредитов осенью, сообщил старший вице-президент банка Джангир Джангиров в ходе телефонной конференции.

"Что касается реструктуризации кредитов физических лиц, то пик был в апреле, но мы ожидаем некоторое увеличение реструктуризаций. Во втором полугодии обычно реструктуризации происходят более активно. Может быть некоторое увеличение реструктуризаций в сентябре, так как закончится госпрограмма реструктуризаций", - сказал он.

Топ-менеджер также отметил, что финансовые результаты банка за второй квартал свидетельствуют о завершении реструктуризаций кредитов по корпоративным клиентам.

Розничное кредитование

Сбербанк понизил прогноз роста розничного кредитования в России по итогам 2020 год с 12-14% до 6-8%, следует из материалов банка.

Корпоративное кредитование согласно прогнозам банка вырастет на 6-8%, как и ожидалось в предыдущем прогнозе. Вклады населения в текущем году вырастут на 8-10%, ранее Сбербанк ожидал рост этого сегмента рынка на 5-7%.

При этом по словам финансового директора банка Александры Бурико, Сбербанк покажет рост на уровне рынка.

Ранее сегодня Сбербанк опубликовал результаты отчетности по МСФО за первое полугодие и II квартал 2020 года. Согласно отчетности, кредиты во II квартале выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн рублей, а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн рублей.