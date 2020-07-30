РЭЦ начал получать первые экспортные заявки от IT-компаний

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) начал получать первые заявки от компаний кино- и ИТ-индустрий на участие в государственной программе адаптации проектов к требованиям внешних рынков, общая сумма услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"Учитывая, что объем субсидии составляет до 70% затрат экспортера на адаптацию, сертификацию и продвижение продукции, объем экспорта услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд. руб. при условии выполнения получателями господдержки указанных в постановлении показателей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, по результатам обсуждений представителей РЭЦ со специалистами Минэкономразвития было определено, что одним из барьеров для развития экспорта услуг является необходимость адаптации продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков. По мнению РЭЦ, в первую очередь это относится к ИТ-компаниям и компаниям в сфере креативной индустрии. "Возросший спрос за рубежом на российскую продукцию отраслей ИТ, кино- и анимационного производства свидетельствует о том, что проекты российской сферы услуг пришлись по вкусу иностранным потребителям. В процессе расширения географии экспорта, российским компаниям приходится конкурировать не просто с устоявшимися гигантами рынка, но и с их маркетинговыми бюджетами", - говорится в сообщении.

Другим требованием экспортной торговли является визуальная (то есть маркетинговая) и языковая адаптация продукции к условиям и требованиям новых рынков. В связи с этим, как отметили в РЭЦ, для помощи экспортерам сферы услуг была разработана специальная государственная программа поддержки, предусматривающая предоставление субсидии организациям кинематографии и организациям, выпускающим продукцию ИТ, на финансирование затрат, связанных с продвижением и языковой адаптацией российской продукции к требованиям зарубежных рынков. "11 июля 2020 года Михаил Мишустин подписал обновленную версию постановления, которая учла необходимость проведения валютных платежей на цели постановления. Это позволит сократить расходы на размеры комиссий посредников при закупке услуг у иностранных подрядчиков. Еще одно приятное изменение правительственного акта - это усовершенствование форм для подачи заявок на субсидию, что позволяет минимизировать временные затраты для компаний-претендентов", - приводятся в сообщении слова руководителя направления экспорта креативных индустрий Евгении Данильченко.

Механизм предоставления субсидий

Реализация механизма предоставления субсидий предлагается в форме программ повышения конкурентоспособности (ППК) продукции в рамках которых предусмотрена программа субсидирования части затрат, предусмотренных постановлением. Размер субсидии предполагает не более 70% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию ППК. При этом размер запрашиваемой субсидии не должен превышать 20% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации ИТ-продукции и 30% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений, предусмотренного ППК.

На указанную программу в текущем году было выделено 300 млн рублей.

27 июля Российский экспортный центр (РЭЦ), выполняя функции правительственного агента, открыл прием заявок для экспортно ориентированных компаний сферы аудиовизуального производства и ИТ-индустрии на участие программе. По словам Данильченко, прием заявок продлится до 10 августа включительно. Все поданные проекты пройдут стадии проверки актуальности пакетов документов, а затем будут направлены в Минэкономразвития, где межведомственная комиссия проведет ранжирование проектов и распределит финансирование вплоть до исчерпания бюджета. Она добавила, что новая программа предполагает авансовую форму субсидирования, а срок реализации проекта расширен до двух лет.

"Мы рассчитываем, что разработанная программа увеличит количество экспортных контрактов в сфере услуг, повлияет на увеличение стоимости экспортных сделок (благодаря участию в маркетинговом продвижении продукта за рубежом и поставке адаптированного на языки продукта), а также, повысит привлекательность российских высоко интеллектуальных продуктов за рубежом и увеличит осведомленность иностранных партнеров о продукции российского производства" - заключила Данильченко.