МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Air Malta планирует возобновить полеты в Россию в октябре, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Шереметьево. На данный момент международное авиасообщение в России закрыто, кроме вывозных рейсов для граждан РФ.

С 1 августа возобновятся полеты из РФ за рубеж и обратно. На первом этапе будут открыты полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

"Авиакомпания Air Malta представила свой предварительный план полетов на осень 2020 года. В Мальтийском управлении по туризму сообщили, что возобновление прямых рейсов перевозчика из международного аэропорта Мальты в Москву сейчас запланировано на первую неделю октября", - говорится в сообщении Шереметьево. Там напомнили, что перевозчик является партнером аэропорта с 2016 года, а полеты могут возобновиться только "при условии внесения России правительством Мальты в список "безопасных" стран".

"Сейчас российские туристы могут посетить Мальту только при условии прохождения 14-дневного карантина в одной из таких стран (утверждены в начале июля), либо при наличии специального разрешения от органов здравоохранения Мальты - Malta"s Health Authorities - и соблюдении обязательного двухнедельного карантина по прибытии, в случае если данное разрешение будет получено", - отмечается в сообщении аэропорта.