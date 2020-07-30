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Мировые цены на нефть

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

Она упала до $41,72 за баррель. Цена нефти сорта WTI снизилась до $39,33

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск.

По данным на 17:28 мск, нефть замедлила снижение, торговалась на уровне $42,29 за баррель, что на 4,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена нефти сорта WTI снижается на 4,7% - до $39,33 за баррель.

Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи проседает по отношению к доллару США на 1,45% - до 73,62 руб. за доллар. Курс евро растет до 86,8 руб., что на 1,39% выше отметки закрытия предыдущей сессии.

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