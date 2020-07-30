Россия к 2024 году обеспечит 90% своей потребности в молочной продукции

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Производство сырого молока в России по итогам анализа планируемых инвестпроектов может увеличиться к 2024 году на 2,8 млн тонн - до 25,3 млн тонн. Как сообщил в четверг по видеосвязи на форуме "АгроОмск - 2020" директор аналитического департамента "Национального союза производителей молока" (Союзмолоко) Алексей Воронин, это позволит поднять уровень самообеспеченности страны молочной продукцией до 90%.

"Мы попытались оценить объем прироста производства товарного молока, исходя из текущих заявленных проектов инвесторов, исходя из плановых показателей. К 2024 году мы ожидаем рост около 2,8 млн тонн производства сырого молока. <…> В результате мы выйдем на самообеспеченность по пороговому значению доктрины продбезопасности [по молочной продукции] к 2024 году на уровень 90%", - сказал Воронин. По итогам 2019 года Россия произвела 22,5 млн тонн сырого молока, уровень самообеспеченности молочной продукцией составил 83%.

По его словам, для переработки около 0,9 млн тонн сырого молока уже есть инициированные и запланированные инвестиционные проекты. "[Оставшийся] объем 1,9 млн тонн могут переработать около 15 заводов - это либо строительство новых, либо модернизация и развитие существующих мощностей", - отметил эксперт.

Он добавил, что стоимость реализации этих проектов оценивается в 35-37 млрд рублей. "В виду длинных сроков окупаемости <…> отрасль вряд ли захочет нести такие затраты без господдержки, поэтому существенную роль здесь мы отдаем государству", - подчеркнул Воронин.

О Союзмолоке

Национальный союз производителей молока был создан в 2008 году для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока в органах государственной власти, общественных и международных организациях. В состав союза входят около 200 компаний, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.

О форуме

Форум "АгроОмск" ежегодно проводится в Омске и собирает экспертов в области сельского хозяйства со всей России. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате. Организаторы - Минсельхоз региона и Агентство развития и инвестиций Омской области.