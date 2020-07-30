Торговые центры Москвы потеряли 25% прибыли из-за пандемии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прибыль в столичных торговых центрах упала на четверть из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы сегодня видим, что например торговля и услуги - наиболее просевший казалось бы сектор, сегодня идут уже с 20% превышением такого же аналогичного периода прошлого года. Помните мы говорили, что там вообще катастрофа. Сегодня видим, что такой катастрофы нет. Но при этом торговые центры действительно просели [по прибыли] на четверть в связи с тем, что люди стали меньше их посещать, больше стали покупать дистанционно товары и услуги", - сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве сохранят ключевые проекты инвестиционной программы столицы и финансирование в социальной сфере, в том числе не изменится размер заработной платы у бюджетников.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.