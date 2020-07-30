Сбербанк выплатит возмещения вкладчикам "Народного банка"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского АО "Народный банк", у которого Банк России отозвал лицензию 24 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Агентство 3 августа 2020 года, то есть на шестой рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Народный банк", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк",- говорится в сообщении агентства.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 24 июля 2020 года, напомнило АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Народный банк" 24 июля. По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций. "Народный банк" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.

На 1 июля 2020 года кредитная организация "Народный банк" занимала 289-е место в банковской системе РФ.