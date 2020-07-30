В Нижегородской области перевозчиков освободили от уплаты транспортного налога

ТАСС, 30 июля. Транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным регулярным маршрутам в Нижегородской области, освобождены от уплаты транспортного налога в связи с тем, что отрасль пострадала в результате пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли на сессии Заксобрания Нижегородской области в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В 2020 году налоговая льгота будет предоставлена организациям - за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям - за налоговый период 2019 года", - говорится в сообщении.

Чтобы получить льготу, перевозчики должны представить в налоговую службу подтверждение от Минтранса Нижегородской области, что у них не было нарушений в работе. От транспортного налога освобождаются транспортные средства, которые непосредственно используются в регулярных перевозках по маршрутам. "При выявлении нарушений со стороны налогоплательщика налог подлежит уплате в бюджет за налоговый период в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер произошло снижение пассажиропотока, при этом перевозчики продолжали выполнять взятые на себя обязательства. "Сфера пассажирских автомобильных перевозок входит в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Ранее мы разработали и уже заложили в бюджет более 500 млн рублей на реализацию целого комплекса мер поддержки транспортных предприятий. Это, в частности, компенсация ряда затрат на их постоянные расходы: закупку топлива, оплату электроэнергии и выплату зарплат", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.