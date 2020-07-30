Авиакомпания "Россия" откроет два ежедневных рейса в Анталью с 10 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 10 августа откроет два ежедневных рейса в Анталью (Турция), билеты на первые рейсы почти все раскуплены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Впервые авиакомпания "Россия" открывает два ежедневных регулярных рейса в Анталью с 10 августа. Загрузка первых рейсов уже сейчас близка к 100%. Большое влияние на продажи оказал отложенный спрос пассажиров, которые традиционно отдыхали в период летних каникул в Турции", - отметил представитель пресс-службы.

Рейсы будут выполняться ежедневно по расписанию Петербург 9:30 - Анталья 14:45 и Петербург 12:55 - Анталья 17:20 (время для каждого города местное). Собеседник агентства добавил, что эти рейсы могут быть интересны пассажирам из Северо-Западного региона.

АО "Авиакомпания "Россия" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 году. По данным системы СПАРК, ее основным владельцем является группа "Аэрофлот", которой принадлежит 74,9% в уставном капитале компании, 25% принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.