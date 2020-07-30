Россия подготовила для Китая совместные инвестпроекты на сумму $20 млрд

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия в ходе межведомственной рабочей группы рассмотрела шесть новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $20 млрд, сообщили в Минэкономразвития.

"Россия предложит Китаю новые совместные проекты на сумму $20 млрд. На прошедшем 28 июля 2020 года в Минэкономразвития России восьмом заседании межведомственной рабочей группы российской части Секретариата Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству были рассмотрены шесть новых проектов с общей суммой заявленных инвестиций почти $20 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было первое в 2020 году заседание рабочей группы.

На заседании были рассмотрены заявки от компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов. "В рамках реализации высокотехнологичного инвестиционного проекта АО "Монокристалл" предлагается разработать технологию и организовать серийный выпуск в городе Ставрополь полированных пластин сапфира диаметром шесть дюймов для производства светодиодов высокой яркости и микросветодиодов", - отмечают в Минэкономразвития. Планируется, что производственная мощность завода составит 150 тыс. пластин в месяц, экспортная выручка - более $75 млн.

Также планируется строительство газохимического комплекса в составе комплекса переработки этаносодержащего газа в поселке Усть-Луга Ленинградской области, который обеспечит производство полимерной продукции в объеме до 3 млн тонн в год. Заявленный объем инвестиций составляет $18,8 млрд.

Российско-Китайская межправкомиссия по инвестиционному сотрудничеству учреждена в 2014 году по инициативе глав государств. Она действует в целях координации и укрепления взаимодействия стран в инвестиционной сфере.

Сопредседателями Комиссии являются первый вице-премьер Андрей Белоусов и первый заместитель председателя Госсовета КНДР Хань Чжэн.