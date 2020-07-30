Бюджет Ростовской области увеличен на 3,5% за счет федеральной поддержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Бюджет Ростовской области увеличился на 8 млрд рублей за счет средств федеральной поддержки. Как сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко, соответствующее решение приняли депутаты областного парламента, средства пойдут на поддержку муниципальных образований.

"Губернатор Ростовской области выступил с очень мощными фундаментальными бюджетными предложениями, которые касаются поддержки местных бюджетов в сложившейся ситуации сокращения доходных источников муниципалитетов. Василий Юрьевич [Голубев] очень плотно работал с правительством России, федеральным министерством финансов. Эта работа принесла свои результаты, область получила существенный объем федеральной поддержки. Это позволило нам на фоне сокращения доходных источников областного бюджета увеличить на 8 млрд расходы областного бюджета", - сказал Ищенко.

По информации пресс-службы Заксобрания, доходы бюджета увеличены до 206,5 млрд рублей, расходы - до 223 млрд рублей.

Заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова отметила, что всего поддержка из федерального бюджета в 2020 году составила более 66 млрд рублей. "Мы получили 4 млрд 260 млн рублей на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов в виде двух траншей, - отметила Федотова. - Мы прекрасно понимаем, что потери по налоговым доходам испытывает не только областной бюджет, но и бюджеты муниципальных образований. Губернатором принято решение об оказании дополнительной финансовой помощи в виде дотаций на сбалансированность местных бюджетов".

Всего, по словам Федотовой, на поддержку бюджетов муниципальных образований будет направлено 1,5 млрд рублей. При этом 1 млрд рублей будет распределен в ближайшее время пропорционально численности жителей городов и района региона. Еще 500 млн рублей власти направят в муниципалитеты по итогам девяти месяцев текущего года.

Как отметила заместитель губернатора, государственный долг Ростовской области остается на безопасном уровне и составляет на 1 июня 20,3% от предельно допустимой величины. Дефицит бюджета не изменился, составляет более 16 млрд рублей, однако он обеспечен необходимыми источниками покрытия, подчеркнула Федотова.