В Ингушетии планируют создать сервисные центры по обслуживанию сельхозтехники

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют создать первые в регионе три сервисных центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минсельхоза региона в четверг.

"Министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев обратился к руководству АО "Росагролизинг" с просьбой о включении республики в проект по созданию первых трех специализированных сервисных центров в лизинг. Республике они необходимы, поскольку сейчас сельхозпредприятиям приходится самостоятельно решать проблемы ремонта техники, а наличие сервисных центров позволит сделать этот процесс намного более качественным и быстрым", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, открытие сервисных центров позволит создать дополнительные рабочие места в республике.

"Мы со своей стороны готовы предоставить необходимую инфраструктуру и своевременно погашать лизинговые платежи. После одобрения "Росагролизингом" нашей заявки мы рассчитываем, что создание сервисных центров частично решит и проблему безработицы в республике - будут созданы и новые рабочие места", - добавил собеседник ТАСС.

В ведомстве уточнили, что сторонам предстоит провести еще ряд рабочих встреч и консультаций.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.