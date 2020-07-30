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В Uniper назвали давление США на "Северный поток - 2" вмешательством в суверенитет Европы

Как ранее сообщила газета Welt am Sonntag, представители американских властей уже рассказали подрядчикам о возможных санкциях за участие в строительстве

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Один из европейских участников проекта "Северный поток - 2" фирма Uniper находится в контакте с официальными ведомствами по поводу давления со стороны США, считает санкционные угрозы вмешательством в европейский суверенитет. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель компании.

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"Uniper в настоящее время обменивается информацией с важными официальными ведомствами по поводу обновленной Госдепом регулировки", - отметили в компании. Подробностей там не привели, сославшись на конфиденциальность переговоров.

"Uniper с сожалением констатирует, что США… продолжают пытаться остановить важный инфраструктурный проект, который, по нашему мнению, важен для энергобезопасности Европы. Это явное вмешательство в европейский суверенитет", - сказали в компании.

Как ранее сообщила газета Welt am Sonntag, представители американских властей уже провели переговоры с германскими и европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2", они рассказали подрядчикам о возможных санкциях за участие в строительстве. В статье говорится, что состоялось несколько видеоконференций, с американской стороны в них приняли участие представители Госдепартамента, министерств финансов и энергетики. С кем из подрядчиков были проведены переговоры, не уточняется.

Правительство ФРГ отмечало, что со своей стороны тоже поддерживает контакт с немецкими фирмами по этому поводу.

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