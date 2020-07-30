Убыток Сбербанка от зарубежного бизнеса в первом полугодии составил 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Убыток Сбербанка от международного бизнеса в январе - июне 2020 года составила 4,7 млрд рублей против 45,8 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчетности банка по МСФО.

"Большинство зарубежных стран пострадали в результате кризиса и банкам также пришлось создавать резервы. Равномерно распределился убыток между европейским Сбербанком и другими банками. При этом Казахстан оставался прибыльным, у них были хорошие показатели несмотря на создание резервов", - пояснила финансовый директор банка Александра Бурико.

Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО за I полугодие 2020 года снизилась на 39,8% - до 287,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы за II квартал снизилась на 33,4% и составила 166,7 млрд рублей.

Деятельность группы за пределами России осуществляется через дочерние банки, расположенные на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании группы "Сбербанк КИБ", расположенные в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран.