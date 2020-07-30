Минприроды обсуждает с компаниями возможное влияние на них углеродного налога ЕС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ создало площадки для обсуждения возможного влияния на российские компании углеродного налога ЕС. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Компании в этом направлении обеспокоены. Мы создали площадки, где активно обсуждаем эту проблематику. Все компании, которые обращаются к нам с этими вопросами, они хотят сделать максимально экологически чистыми свои производства", - сказал он.

По его словам, пока рано говорить о конкретных проблемах для российских компаний от этого налога.

Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до настоящего времени нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике. Российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года в случае введения ЕС углеродного налога, оценивали эксперты компании KPMG.