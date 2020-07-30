С 7 августа между Севастополем и Симферополем запустят дополнительные электрички

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Дополнительные рейсы электропоездов открываются с 7 августа по маршруту Севастополь - Симферополь, с увеличением количества рейсов между городами будут курсировать девять пар поездов, сообщает в четверг перевозчик - Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

По маршруту курсирует обновленный подвижной состав - комфортабельные поезда серии ЭП2Д. Для удобства пассажиров в поездах работает система климат-контроля, в головных вагонах расположены биотуалеты, для комфортного передвижения маломобильных пассажиров поезда оснащены подъемными устройствами, также в вагонах расположены специальные места для колясочников.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму, сообщил о необходимости более эффективного использования железной дороги между Симферополем и Севастополем, увеличения частоты рейсов пригородных электричек.